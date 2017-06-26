Події

20:25 26.06.2017

Порошенко у Франції вшанував пам'ять Анни Київської

Президент України Петро Порошенко в ході робочого візиту до Франції відвідав місто Санліс, де спорудять пам'ятник королеві Франції, доньці Київського князя Ярослава Мудрого Ганні Ярославівні, іменованій в цій країні Ганною Київською (Anna de Kiev).

Як передає в понеділок кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", П.Порошенко поклав квіти до монумента. Там же відбулася зустріч президента з українською громадою у Франції.

П.Порошенко також відвідав абатство Святого Вікентія, яке було засноване королевою Франції Анною.

Анна Ярославівна - одна з трьох дочок київського князя Ярослава Мудрого і його другої дружини Інгігерди (Ірини) - дочки короля Шотландії і Швеції, дружина французького короля Генріха I (правив у 1031 - 1060 рр.), королева Франції, мати майбутнього короля Філіпа I.

В історії цієї країни вона залишилася як прабабуся майже 30 французьких королів.

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