Порошенко у Франції вшанував пам'ять Анни Київської

Президент України Петро Порошенко в ході робочого візиту до Франції відвідав місто Санліс, де спорудять пам'ятник королеві Франції, доньці Київського князя Ярослава Мудрого Ганні Ярославівні, іменованій в цій країні Ганною Київською (Anna de Kiev).

Як передає в понеділок кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", П.Порошенко поклав квіти до монумента. Там же відбулася зустріч президента з українською громадою у Франції.

П.Порошенко також відвідав абатство Святого Вікентія, яке було засноване королевою Франції Анною.

Анна Ярославівна - одна з трьох дочок київського князя Ярослава Мудрого і його другої дружини Інгігерди (Ірини) - дочки короля Шотландії і Швеції, дружина французького короля Генріха I (правив у 1031 - 1060 рр.), королева Франції, мати майбутнього короля Філіпа I.

В історії цієї країни вона залишилася як прабабуся майже 30 французьких королів.