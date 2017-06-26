Одеські пожежники ліквідували загоряння трави і сміття на недіючому звалищі

На території недіючого полігону твердих побутових відходів на Шкодовій горі в Одесі в понеділок вранці загорілися сміття та суха трава і протягом дня одеським пожежникам вдалося спочатку локалізувати загоряння, а ввечері - ліквідувати пожежу.

Як повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області, інформація про спалах надійшла 26 червня о 10.20. О 10:41 до місця події прибули пожежники і встановили, що вогнем охоплено декілька окремих осередків загальною площею 0,15 га. При цьому організувати проїзд на схил спецтехніки було неможливо, тому рятувальники проклали рукавну лінію.

"Спільними зусиллями пожежників о 14:44 пожежу вдалося локалізувати в межах 0,5 га, а о 19:53 - ліквідувати. З метою недопущення повторного загоряння особовим складом ДСНС проводилося чергування для виявлення можливих вогнищ тління", - йдеться в повідомленні.

В інформації ГУ ДСНС України відзначається, що причина займання наразі встановлюється фахівцями.