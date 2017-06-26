Порошенко ветував закон про мораторій на стягнення заборгованості з "Чорноморнафтогазу"

Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України", яким встановлюється мораторій на стягнення заборгованості з "Чорноморнафтогазу".

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, цей закон (законопроект №5370) повернутий із пропозиціями президента в понеділок, 26 червня.

Разом з тим, пропозиції глави держави до цього закону поки відсутні на сайті парламенту

На підпис президенту документ був поданий місяць тому - 26 травня.

Верховна Рада України ухвалила цей закон у другому читанні та в цілому 18 травня 2017 року 233-ма голосами народних депутатів.

Згідно з документом, в період дії мораторію зупиненню підлягають виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень. Крім того, підлягають зняттю накладені раніше арешти на рухоме майно підприємства.

При цьому надані "Чорноморнафтогазу" спеціальні дозволи на користування надрами на окупованій території, термін дії яких закінчився в період анексії Криму, будуть автоматично продовжені на період тимчасової окупації.

Як повідомлялося, в березні 2014 року в результаті анексії Криму Російською Федерацією "Чорноморнафтогаз" втратив доступ до виробничих потужностей і газових родовищ на півострові і шельфі.

Нині товариство зареєстровано в Києві, вживає заходів по налагодженню господарської діяльності, займається відновленням втрачених документів і формуванням доказової бази для міжнародних судів проти Російської Федерації.