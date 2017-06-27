Події

10:27 27.06.2017

НБУ очікує від нового голови ПриватБанку залучення міжнародних інвесторів і розчищення балансу

Головними завданнями майбутнього голови ПриватБанку є побудова стратегії розвитку державного банку, підготовка до успішного входження в його капітал міжнародних стратегічних інвесторів за кілька років і продовження очищення банку від токсичних активів, вважає в. о. глави Нацбанку України Яків Смолій.

У коментарі центробанку, поширеному у зв'язку із заявою нинішнього голови ПриватБанку Олександра Шлапака про вихід у відставку, Я.Смолій відзначив його професіоналізм у стабілізації роботи банку.

"Він (О.Шлапак) підтвердив надійність банку, забезпечивши його безперебійну операційну діяльність після переходу в державну власність, і завдяки цьому утримав довіру клієнтів", - сказав в. о. глави НБУ.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в її капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

Днями Кабінет Міністрів України на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.

Екс-міністра фінансів України О.Шлапака було призначено головою правління ПриватБанку в грудні-2016.

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