Унаслідок підриву автомобіля в Києві загинув діючий військовий

Унаслідок підриву в Києві у вівторок уранці автомобіля був убитий діючий військовослужбовець Збройних сил України, 1978 р. н., саму ж подію правоохоронці кваліфікували як терористичний акт, повідомив директор департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Оскільки він є діючим військовим, то прокуратура визначатиме підслідність розслідування цього кримінального провадження, яке зараз зареєстроване за статтею 258 КК (теракт) слідчим відділом головного управління поліції в м. Києві", - сказав журналістам А.Шевченко, пізніше уточнивши, що загиблий - військовослужбовець ЗСУ 1978 р. н.

За словами директора департаменту комунікації МВС України, на місці події працює оперативно-слідча група для того, щоб зібрати докази, проте "за тією картиною злочину, яку ми маємо зараз, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій".

При цьому інформації про тип і потужність вибухового пристрою він не повідомив, зазначивши, що ці дані з'являться у слідчих після проведення всіх необхідних експертиз.

А.Шевченко також зазначив, що оскільки загиблий - діючий військовослужбовець ЗСУ, то, найімовірніше, підслідність буде змінено і розслідувати це кримінальне провадження буде військова прокуратура.

За словами директора департаменту комунікації МВС України, внаслідок теракту також постраждав один чоловік похилого віку - його забрала карета "швидкої допомоги". "Але його життю нічого не загрожує. (Постраждав - ІФ) тому, що був поруч, й отримав легке ушкодження або отримав психологічну травму. Його життю нічого не загрожує", - запевнив він.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції України в Києві повідомили про загибель людини внаслідок вибуху автомобіля, що стався у вівторок уранці в Солом’янському районі Києва. "О 8:16 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на перехресті вулиць Солом’янська та Олексіївська вибухнув автомобіль "Мерседес"... Унаслідок події загинув водій", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Окрім цього, прес-секретар ГУ Нацполіції України в м. Києві Оксана Блищик повідомила, що до медиків звернулася дівчина, 1990 року народження. "Під час вибуху їй по ногах попали осколки", - уточнила О.Блищик у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".