Рішення про 150-бальний поріг із ЗНО для вступу на медспеціальності скасовано, але ідея залишається

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що рішення про обов'язкову наявність в абітурієнта щонайменше 150 балів із зовнішнього незалежного оцінювання, які потрібні для вступу до вищих навчальних закладів на медичні спеціальності, було скасовано, але ідея запровадження мінімальних прохідних балів залишається.

"Проблема зі 150 балами була в тому, що цю ініціативу було введено вже після того, як завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, якби це було відомо до реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, то вони могли б прийняти свідоме рішення і, розуміючи, що можуть не набирати 150 балів, вони б могли подаватися на інші спеціальності", - сказала вона на прес-конференції в Києві у вівторок.

Міністр зазначила, що нині деякі студенти не могли б вступати на медичні спеціальності, оскільки їхні результати із ЗНО менші за прохідні, але також не можуть подавати заяви на інші спеціальності, оскільки ті предмети, за якими вони складали ЗНО, не підходять.

"Ми не скасовуємо повністю цю ідею, ми не відмовляємося від неї, як тільки завершиться вступна кампанія, ми проведемо широке обговорення громадське. Можливо, нам треба встановити такий прохідний бал не лише на медичні спеціальності, а й на інші також, можливо, це не 150 балів, а інший бал", - сказала міністр.

Л.Гриневич наголосила, що в разі ухвалення такого рішення, його має бути оприлюднено заздалегідь.

Як повідомлялося, 23 червня Кабінет Міністрів України рекомендував Міністерству освіти і науки перенести на 2018 рік підвищення мінімального бала ЗНО для вступу до вишів на медспеціальності до 150 балів.