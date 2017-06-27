Унаслідок підриву автомобіля в Києві загинув співробітник ГУР

У вівторок уранці в Солом’янському районі м. Києва стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал, повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

"На місці події працюють працівники Національної поліції, рятувальники, вибухотехніки та експерти-криміналісти. Подія кваліфікована як терористичний акт. Усі обставини трагедії наразі встановлюються. Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України висловлює глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця", - йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Водночас головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що М.Шаповал обіймав посаду начальника управління спеціального резерву ГУР Міноборони України.

"Максим Шаповал керував підрозділом, який брав активну участь у захисті України від російської агресії, у бойових діях на Донбасі, зокрема на тимчасово окупованій території", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Він висловив переконання, що підрив автомобіля та загибель українського офіцера - результат "терористичної атаки російських спецслужб". "Почерк убивць - такий самий, як під час підриву журналіста Павла Шеремета в Києві та під час підриву заступника начальника управління контррозвідки СБУ Донецької області Олександра Хараберюша в Маріуполі", - написав Ю.Бутусов.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції України в Києві повідомили про загибель людини внаслідок вибуху автомобіля, що стався у вівторок уранці в Солом’янському районі Києва. "О 8:16 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на перехресті вулиць Солом’янська та Механізаторів вибухнув автомобіль "Мерседес"... Унаслідок події загинув водій", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Окрім цього, прес-секретар ГУ Нацполіції України в м. Києві Оксана Блищик повідомила, що до медиків звернулася дівчина, 1990 року народження. "Під час вибуху їй по ногах попали осколки", - уточнила О.Блищик у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив журналістам, що внаслідок підриву автомобіля був убитий діючий військовослужбовець Збройних сил України, 1978 р. н., а саму надзвичайну подію правоохоронці кваліфікували як терористичний акт.

За словами директора департаменту комунікації МВС України, на місці події працює оперативно-слідча група для того, щоб зібрати докази, проте "за тією картиною злочину, яку ми маємо зараз, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій".

А.Шевченко також зазначив, що оскільки загиблий - діючий військовослужбовець ЗСУ, то, найімовірніше, підслідність буде змінено і розслідувати це кримінальне провадження буде військова прокуратура.