Головред видання "Cтрана.ua " Гужва вийшов із СІЗО

Головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вийшов із Лук’янівського слідчого ізолятора на свободу у вівторок, повідомляє "Cтрана.ua".

Вийшовши з СІЗО, І.Гужва заявив журналістам, що, за його інформацією, влада готує ще дві кримінальні справи: одну - персонально проти нього, а другу проти редакції інтернет-видання "Страна".

Як повідомлялося, І.Гужву затримали ввечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав й одержав $10 тис. за нерозміщення компрометувальних матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, слідство має відео- та фотодокази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат із фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав від нього гроші.

Того самого дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру в скоєнні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис. грн.

27 червня адвокат І.Гужви, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш повідомила, що за її підзахисного внесено заставу.

Проте близько 20:20 того самого дня О.Лукаш повідомила, що чиновники територіального управління Державної судової адміністрації міста Києва не змогли в понеділок знайти часу і можливості, щоб підписати листа до СІЗО, що підтверджує зарахування суми застави в казначейство, тому І.Гужва проведе ще одну ніч в ув’язненні.