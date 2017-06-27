Події

13:38 27.06.2017

"Київенерго" зазнало хакерської атаки, проблеми відчуло й "Укренерго"

Комп'ютерні системи столичної енергокомпанії "Київенерго" зазнали хакерської атаки, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.

"Ми зазнали хакерської атаки. Дві години тому вимушені були вимкнути всі комп'ютери, очікуємо дозволу на включення від служби безпеки", - сказали в прес-службі.

У свою чергу в НЕК "Укренерго" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що компанія також зіткнулася з проблемами в роботі комп'ютерних систем, але вони не є критичними.

"Були деякі проблеми з роботою комп'ютерів. Але загалом усе стабільно і контрольовано. Висновки щодо інциденту можна буде зробити за підсумками внутрішнього розслідування", - зазначили в компанії.

За даними агентства, хакерської атаки зазнали також деякі державні банки та компанії.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.

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