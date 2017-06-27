Хакерська атака: Державні органи, великі банки, «Київенерго», «Нова пошта» і «Укртелеком» вже зазнали хакерської атаки

Комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міськдержадміністрації, десятків державних і приватних великих банків і компаній у вівторок стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій.

"В результаті цих кібератак (постраждалі) банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - підтвердили в НБУ інформацію у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Віце-прем'єр міністр Павло Розенко повідомляє, що в Секретаріаті Кабінету міністрів України з невстановленої причини перестала працювати мережа. "У Секретаріаті Кабміну теж вся мережа "лягла". Або хакнули, або захист спрацював. Не ясно...))", - написав він у своєму акаунті в Твіттер у вівторок вдень.

При цьому як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Кабміні, на даний момент ведуться роботи по відновленню системи, "комп'ютери в будівлі уряду не працюють".

У спецслужбах агентству заявили, що кібератакою вже активно займаються фахівці Держспецзв'язку та кіберполіції.

В НБУ додали, що попередили банки та інших учасників фінансового сектора про здійснювану у вівторок зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів, відбувається сьогодні.

Як повідомив агентству генеральний директор телерадіокомпанії "Люкс" Роман Андрейко, в яку входить "24 канал", вона також стала жертвою кібер-атаки.

"Пошкоджено частину комп'ютерного обладнання телеканалу і радіостанції. В ефір виходимо з компакт-дисків", - сказав він.

На сайті компанії розміщено зображення з екрану потерпілого комп'ютера, яке свідчить про пошкодження його так званим вірусом-здирником: з пропозицією відправити еквівалент $300 в Bitcoin за вказаною адресою.

У компанії "Нова пошта" у вівторок також повідомили про масовану атаку вірусом "Petya.A" на інформаційні системи відділень та контакт-центру компанії.

"Ми докладаємо всіх зусиль для відновлення роботи найближчим часом. Дякуємо за розуміння, обіцяємо інформувати про хід подій", - йдеться в оголошенні компанії в мережі Facebook.

"Важливо! Зараз відбувається кібер-атака на більшість провідних українських компаній і банків, в тому числі і на нашу мережу. Відповідно, заздалегідь приносимо вибачення за можливі збої в роботі компанії", - йдеться в повідомленні великого оператора ринку нафтопродуктів WOG.

В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили про пошкодження внутрішніх комп'ютерних мереж. Однак всі аеронавігаційні системи працюють в штатному режимі, рейси відправляються і приймаються без затримок, підкреслили в аеропорту.

Центральний офіс ПАТ "Укргазвидобування" також піддався кібер-атаці, повідомила начальник відділу зовнішніх комунікацій Лариса Поліщук.

"Сьогодні лежать мережі декількох банків і це свідчить про масштабну кібератаку в країні. Зараз все комп'ютери УГВ вимкнені. Працюємо на телефонах", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.

Раніше про хакерську атаку на свої комп'ютерні системи заявили в столичній енергокомпанії "Київенерго". Крім того, НЕК "Укренерго" також зіткнулася з проблемами в роботі комп'ютерних систем, але вони не є критичними.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед постраждалих від дій вірусу, зокрема, компанії "Київенерго" і "Укренерго", "Укрпошта" і "Укртелеком", мережа АЗС "КЛО".

У той же час в "Енергоатомі" і НАК "Нафтогаз України" повідомили, що кібер-атака їх не зачепила.

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