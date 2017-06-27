Жертвами потужної кібератаки у вівторок вже є Кабмін, десятки банків та компаній

Комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міської державної адміністрації, десятки державних і приватних великих банків та компаній у вівторок стали жертвами масової вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.

"У результаті цих кібератак (постраждалі) банки зазнають складнощів із обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - підтвердили в НБУ інформацію у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У спецслужбах агенції заявили, що кібератакою вже активно займаються фахівці Держспецзв’язку та киберполіції.

У НБУ додано, що попереджали банки та інших учасників фінансової сфери у вівторок про зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом на кілька українських банків, а також деяких підприємств комерційного та державного секторів.

Як повідомив агентству генеральний директор телерадіокомпанії "Люкс" Роман Андрейко, до якої входить "24 канал", вона також стала жертвою кібератаки.

"Пошкоджено частину комп'ютерного обладнання телеканалу та радіостанції. В ефір виходимо з компакт-дисків", - сказав він.

На сайті компанії розміщено зображення з екрану пошкодженого комп'ютера, що свідчить про ураження його так званим вірусом-вимагачем: з пропозицією відправити еквівалент $300 у Bitcoin на зазначену адресу.

У компанії "Нова пошта" у вівторок також повідомили про широкомасштабну атаку вірусу "Petya.A" на інформаційні системи відділення та контакт-центр компанії.

"Ми докладемо всіх зусиль для відновлення роботи найближчим часом. Дякуємо за розуміння, обіцяємо повідомити про перебіг подій", - зазначається в оголошенні компанії в мережі Facebook.

"Важливо! Наразі відбувається кібератака на більшість провідних українських компаній і банків, зокрема й на нашу мережу. Відповідно, попередньо вибачаємося за можливі збої в роботі компанії", - зазначається в повідомленні крупного оператора ринку нафтопродуктів WOG.

В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили про пошкодження внутрішніх комп'ютерних мереж. Однак всі аеронавігаційні системи працюють у штатному режимі, рейси відправляються і приймаються без затримок, наголосили в аеропорту.

Центральний офіс ПАТ "Укргазвидобування" також зазнає кібератаки, повідомив начальник відділу зовнішніх комунікацій Лариса Поліщук.

"Сьогодні "лежать" мережі кількох банків, і це свідчить про масштабну кібератаку в країні. Наразі всі комп'ютери УГВ вимкнені. Ми працюємо на телефонах", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ощадбанк зазначив, що у виконанні регламентів безпеки та захисту інформації змушений вдатися до обмеження функціональності послуг, що надаються клієнтам. "Відділення банку працюватимуть сьогодні в режимі консультацій. Клієнти Ощадбанку можуть зараз користуватись банкоматами інших банківських установ", - зазначається в повідомленні банку. Водночас веб- та мобільний банкінг "Ощад24/7", а також операції з карточками працюють у нормальному режимі.

Про хакерську атаку заявили і компанії "Укрлендфармінг" і "Авангард", акції яких котируються на Лондонській фондовій біржі. "Атака була здійснена за допомогою невідомого вірусу, яка суттєво обмежила працездатність комп'ютерних систем компанії", - повідомили агентству в прес-службі. У ньому зазначено, що технічні підрозділи вживають усіх необхідних заходів для відновлення роботи систем і мінімізації збитків для підприємств холдингу, партнерів та клієнтів.

Раніше про хакерську атаку на свої комп'ютерні системи заявили в столичній енергокомпанії "Київенерго". Крім того, НЕК "Укренерго" також зіткнулася з проблемами в роботі комп'ютерних систем, але вони не є критичними.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед постраждалих від дій вірусу, зокрема, компанії "Київенерго" та "Укренерго", "Укрпошта" та "Укртелеком", мережа АЗС "КЛО".

Водночас в "Енергоатомі" и НАК "Нафтогаз України" повідомили, що кібератака їх не зачепила.