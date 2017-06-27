Події

16:40 27.06.2017

Потужну кібератаку на Україну організували спецслужби РФ - А.Геращенко

Потужна кібератака на українські компанії, що триває у вівторок, організували спецслужби Російської Федерації. вона є однією з елементів гібридної війни проти України, вважає український парламентарій, радник глави МВС Антон Геращенко.

"Проти України було розпочато масштабну кібератаку, вона робиться під маскуванням, що нібито це вірус...За попередньою інформацією - це організована система, щось на кшталт тренувань з боку спецслужб Російської Федерації. Метою цих кібератак є банки, ЗМІ, транспортні комунікації", - сказав А.Геращенко в ефірі телеканалу "112. Україна" у вівторок удень.

За його словами, вірус на комп'ютери потрапляє протягом днів і навіть тижнів шляхом отримання повідомлень на пошту. "І сьогодні об 11.00, ті, що були заражені раніше, були активізовані вірусом. Таким чином, це ще один приклад використання кібератаки в гібридній війні проти нашої країни", - вважає А.Геращенко.

При цьому він додав: "Я думаю, що найближчим часом за допомогою співробітників Служби безпеки, кібербезпеки Національної поліції будуть виявлені шляхи надходження цього вірусу та запропоновані варіанти вирішення цієї проблеми".

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