Хакерська атака, як не стати жертвою
Комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міської державної адміністрації, десятки державних і приватних великих банків та компаній у вівторок стали жертвами масової вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.
Як захиститися від атаки?
В першу чергу:
- Будьте обережні з файлами та посиланнями, які надсилають інші користувачі. Наразі навіть останні бібліотеки антивірусів не виявляють загрози. Варто проігнорувати незвичні листи, листи від невідомих респондентів.
- На час загострення атаки: відмовтеся від перегляду непотрібних веб-сайтів.
- Зробіть резервні копії всіх необхідних вам в роботі файлів. (DropBox, Google Docs чи зовнішні носії). Якщо ваші файли будуть зашифровані вірусом, ви зможете відновити старі версії файлів з резервної копії.
Після завершення критичного стану із атакою:
- Оновіть операційну систему.
- Оноввіть все програмне забезпечення.
- Завантажте останні бібліотеки антивірусів.