Хакерська атака, як не стати жертвою

Комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міської державної адміністрації, десятки державних і приватних великих банків та компаній у вівторок стали жертвами масової вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій.

Як захиститися від атаки?

В першу чергу:

- Будьте обережні з файлами та посиланнями, які надсилають інші користувачі. Наразі навіть останні бібліотеки антивірусів не виявляють загрози. Варто проігнорувати незвичні листи, листи від невідомих респондентів.

- На час загострення атаки: відмовтеся від перегляду непотрібних веб-сайтів.

- Зробіть резервні копії всіх необхідних вам в роботі файлів. (DropBox, Google Docs чи зовнішні носії). Якщо ваші файли будуть зашифровані вірусом, ви зможете відновити старі версії файлів з резервної копії.

Після завершення критичного стану із атакою:

- Оновіть операційну систему.

- Оноввіть все програмне забезпечення.

- Завантажте останні бібліотеки антивірусів.