Орієнтовна потужність вибуху в автомобілі загиблого співробітника ГУР - до 1,2 кг у тротиловому еквіваленті

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що за наявною інформацією орієнтовна потужність вибуху, закладена в нижній частині автомобіля загиблого співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковника Максима Шаповала, становить від 1 до 1,2 кг у тротиловому еквіваленті.

"За останньою інформацією ... ми можемо сказати: головна версія - вибуховий пристрій встановили в автомобілі й експерти працюють над визначенням його потужності, але орієнтовно потужність цього вибухонебезпечного пристрою - від 1 до 1,2 кг у тротиловому еквіваленті. Для легкового автомобіля це дуже серйозна потужність", - сказав З.Шкіряк в ефірі телеканалу "112. Україна" у вівторок.

За його словами, це підприємство розслідує військову прокуратуру за статтею "теракт", працюють слідчо-оперативні групи, експерти, знімаються свідчення очевидців, записи з відеокамер.

З.Шкіряк зазначив, що посада загиблого говорить сама за себе. За його думку, сьогодні в Києві стався теракт за замовленням спецслужби РФ - ГРУ Генштабу і ФСБ.

"Я можу стверджувати, що це - цинічний і нахабний теракт, що стоїть в одному ряду з попередніми терактами Росії проти України - це і вбивство (журналіста Павла) Шеремета, і полковника в Маріуполі, і вбивство (екс-депутат Державної Думи РФ Дениса) Вороненкова, і саме у такій спосіб намагалися здійснити вбивство народного депутата Антона Геращенка ", - сказав він, наголошуючи, що ці випадки координували з єдиного диверсійно-терористичного центру в Російській Федерації.

Як повідомлялося раніше, цього дня в Солом’янському районі м. Києва стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив, що в результаті підриву автомобіля було вбито військового Збройних сил України 1978 р.н., а саму надзвичайну подію правоохоронці кваліфікували за статтею "теракт".

Начальник заступника глави Національної поліції України - начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко розповів, що поліція має інформацію про один вибух в автомобілі, унаслідок якого загинув М.Шаповал, тип вибуху наразі не встановлено.