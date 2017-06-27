Події

19:01 27.06.2017

Нацбанк заявляє про безперебійну роботу, Нацдепозитарій та РЦ припинили обслуговування клієнтів

Електронна інфраструктура Національного банку України працює в звичайному режимі, незважаючи на масовану кібератаку, якої зазнали багато українських банів і компанії у вівторок, зазначається в повідомленні центробанку на його сторінці в мережі Facebook.

"(Працює в звичайному режимі), зокрема, система електронних платежів, якою користуються банки, і внутрішня комп'ютерна мережа НБУ", - повідомили в центробанку.

Нацбанк додає, що наразі триває сканування робочих станцій на наявність підозрілих і вірусних файлів.

Водночас Центральний депозитарій України опублікував на своєму сайті, що тимчасово не обслуговує клієнтів.

"Про відновлення роботи буде повідомлено додатково", - зазначається в оголошенні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку, припинив роботу і ПАТ "Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках" ("Розрахунковий центр", Київ), що є монополістом із здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами.

Сайт РЦ наприкінці дня у вівторок не працює, як і сайт найбільшої за обігом біржі "Перспектива".

Натомість "Українська біржа" і біржа ПФТС у вівторок працювали в нормальному режимі, проте сьогодні у них були складнощі з оформленням угод у зв'язку з тими, що припинили роботу НДУ і РЦ.

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