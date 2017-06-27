Події

19:13 27.06.2017

Більшість комп'ютерів були уражені вірусом після відкриття заражених документів Word і PDF-файлів

Переважна більшість інфікувань операційних систем комп'ютерів під час кібератаки у вівторок відбувалася через відкриття користувачами шкідливих доповнень, що містилися в документах Word і PDF-файлах, розісланих електронними адресами багатьох комерційних і державних структур, повідомляє прес-центр СБУ.

"Атака, основною метою якої було поширення шифрувальника файлів Petya.A використала мережеву вразливість MS17-010, у результаті експлуатації якої на інфіковану машину встановлювався набір скриптів, які згодом зловмисники використовували для запуску шифрувальника файлів", - зазначається в повідомленні.

У спецслужбі розповіли, що вірус атакує комп'ютери під управлінням операційної системи Microsoft Windows шляхом шифрування файлів користувача, після чого виводить повідомлення про форматування файлів з пропозицією здійснити оплату ключа дешифрування у біткоїнах в еквіваленті $300 для розблокування даних. "На сьогодні зашифровані дані, на жаль, розшифрувати неможливо", - зазначили в СБУ.

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