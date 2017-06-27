Відкрито справу за статтею "втручання в роботу комп'ютерів і комп'ютерних мереж" через кібератаку

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж", повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало.

"Вже розпочато кримінальне провадження за статтею 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж", - сказав він журналістам у вівторок увечері.

Він вказав, що хакерської атаки зазнали кілька державних установ, банківських систем і мас-медіа.

"Фахівці працюють над тим, щоб не допустити поширення шкідливого програмного забезпечення і ліквідовувати його наслідки", - додав Я.Тракало.