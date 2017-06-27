Прийнято рішення про посилення заходів контртерористичного і контррозвідувального режиму в Києві та в регіонах України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у вівторок провів оперативну нараду з керівниками сектора безпеки і оборони із напрацювання адекватних заходів протидії російським гібридним загрозам. За результатами наради прийнято рішення про посилення низки заходів.

"За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, схвалено низку заходів із посилення контртерористичного і контррозвідувального режиму в Києві і інших регіонах України", - повідомляє прес-служба РНБО за підсумками наради.

"Звертаюся до громадян з проханням посилити пильність і з розумінням поставитися до прийнятих в рамках українського законодавства заходам безпеки", - сказав О.Турчинов, відзначивши, що злочинні дії зловмисників отримають гідну відповідь.

Секретар РНБО зазначив, що за останні місяці відбувається системна ескалація підривних заходів, які "реалізує РФ проти України в рамках гібридної агресії".