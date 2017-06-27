РФ не виконала жодного пункту Мінських угод і резолюцій ПАРЄ

Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських угод із врегулювання ситуації на сході України та резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"На жаль, ситуація з безпекою та гуманітарною ситуацією на сході України залишається надзвичайно важкою, щоденно порушується режим тиші, продовжуються обстріли населених пунктів. Лише за цей рік понад сто українських солдатів вбили, десятки мирних жителів загинули", - констатувала І.Геращенко під час виступу на сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

"У полоні проросійських боєвиків залишаються 132 заручників, їх кількість збільшується, а звільнення заблоковано вже рік. В останні дні бойовики запроторили до в'язниці журналіста Станіслава Агеєва, який співпрацював із низкою провідних українських ЗМІ. У в'язницях РФ також залишаються політичні в’язні, серед яких журналіст Роман Сущенко, десятки інших українців і кримських татар. Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських угод та резолюцій ПАРЄ, які закликали російську владу звільнити в'язнів і повернутися до норм міжнародного права ", - додала вона.

Перший віце-спікер також нагадав про погіршення екологічної ситуації на Донбасі. "Затоплені шахти на захоплених територіях, куди бойовики не допускають міжнародних експертів, можуть призвести до техногенної катастрофи". Щороку бойовики обстрілюють Донецьку фільтрувальну станцію, кілька разів під обстріл потрапляли ремонтні бригади. Без води можуть залишитися 600 тисяч осіб, а у разі потрапляння в резервуари з рідким хлором може статися зараження території на сотні кілометрів", - розповіла І.Геращенко.

За її словами, критичною залишається ситуація з інфраструктурними об'єктами та підприємствами, розташованими поблизу місць зіткнень, де виникли проблеми з пошкодженням ліній водопостачання та електропередач. "Донбасу загрожує екологічна катастрофа, її цунамі досягнуть і території РФ, адже йдеться про сотні кілометрів територій, які можуть бути уражені", - наголосив перший віце-спікер.

Вона звернулася до міжнародних партнерів із проханням підтримати ініціативу введення миротворчої місії на окупованому Донбасі, що сприятиме деокупації, демілітаризації цієї території та повернення її до мирного життя.

"Так само в нашому загальному питанні потрібна екологічна ситуація на Донбасі та в окупованому Криму, що перетворюється на закриту військову базу. Саме тому так важливо вимагати від РФ допуску на закриті території моніторингових місій, які зможуть оцінити реальну гуманітарну, екологічну ситуацію, ситуацію з безпекою, а також із порушенням прав людини, щоб разом зупинити можливу екологічну катастрофу на Донбасі та в Криму", - резюмувала І.Геращенко.