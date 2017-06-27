У Харківській міськраді проходить обшук в рамках справи про виділення землі

Слідчі Генеральної прокуратури при силовій підтримці СБУ проводять обшук в кількох департаментах Харківської міської ради в рамках справи про виділення землі по так званій "кооперативній схемі", повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

"Вони прийшли рівно о 16.42, за три хвилини до закінчення робочого дня. Зараз слідчі Генпрокуратури в супроводі бійців СБУ проводять черговий обшук у справі про виділення землі житлово-будівельним кооперативам", - сказав Ю.Сидоренко кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Головне слідче управління Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення службовими особами Харківської міськради кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За інформацією прес-служби Генпрокуратури, було встановлено, що посадові особи Харківської міськради всупереч вимогам чинного законодавства, шляхом створення протягом 2008-2014 років понад 90 обслуговуючих кооперативів, засновниками та учасниками яких були особи з їх близького оточення, сприяли їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів і незаконно привласнили земельні ділянки Харкова, які належать територіальній громаді, загальною площею понад 650 га, вартістю понад 4,05 млрд грн, в своїх інтересах і інтересах інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних злочинів, поряд з іншими особами, причетна заступник міського голови Тетяна Овіннікова.

23 березня 2017 роки їй повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто пособництво в незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території м.Харкова в інтересах третіх осіб.

Всього, за даними слідства, Т.Овіннікова, діючи в складі організованої групи спільно з іншими посадовими особами, сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 25,1178 га, чим викликала збитки територіальної громади міста на загальну суму понад 128,7 млн ​​грн.

1 червня 2017 року апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора і відсторонив Т.Овіннікову з посади. Наступного дня стало відомо, що вона звільнена з посади заступника і призначена радником міського голови.

2 червня Генпрокуратура вручила підозру у справі про виділення землі за т.зв. "кооперативною схемою" начальнику управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, який одночасно був заступником директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Сергію Чечельницькому та його заступнику.

15 вересня 2016 року в Харкові слідчі Генпрокуратури при силовій підтримці СБУ проводили ряд обшуків у справі про виділення 600 га землі за т.зв. "кооперативною схемою". Зокрема, обшук пройшов в готелі "Національ", де живе міський голова Харкова Геннадій Кернес. Крім того, обшуки проходили в кількох департаментах міськради.

26 грудня 2016 року Г.Кернес заявив журналістам, що вважає справу політично заангажованою.

Обшуки в рамках цієї справи проходили в міськраді також в лютому 2017 року.