Понад 30 людей постраждали в метро Нью-Йорка в результаті сходу поїзда з рейок

Щонайменше 34 людини отримали травми в метро Нью-Йорка після того, як поїзд зійшов з рейок, повідомляє у вівторок американський телеканал "Фокс-ньюс".

За даними екстрених служб, загрози життю постраждалих немає. 17 осіб відправлено до лікарень.

У Транспортному управлінні Нью-Йорка відзначили, що поїзд здійснив екстрену зупинку, в результаті чого сталася аварія, були пошкоджені шляхи і частина тунелю.

Через аварію було зупинено ще кілька поїздів, проведено евакуацію пасажирів.

Транспортне управління почало розслідування причин випадку.