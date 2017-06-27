НБУ і НКЦПФР домовилися про ліквідацію клірингової монополії і поступовий вихід з капіталу РЦ і НДУ

Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України у вівторок підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні, серед іншого передбачає виділення клірингової діяльності в окремий вид і ліквідацію монополії Розрахункового центру (РЦ).

"Ми зафіксували, що клірингова діяльність не може поєднуватися з іншими видами діяльності, - ні з банківською, ні з біржовою. Цей принцип буде перенесений в законодавство", - сказав в ході підписання глава НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Меморандум передбачає трансформацію РЦ з банківської установи в спеціалізовану фінансову установу: замість проведення банківських розрахунків учасників операцій з цінними паперами РЦ буде виконувати роль "полегшеного центрального контрагента" (light CCP) і буде центральним контрагентом для забезпечення здійснення клірингу та розрахунків з використанням попереднього депонування активів і з поступовим введенням часткового покриття і розрахунків на умовах Т + N.

"Крім того, ми скасуємо законодавчо визначену монополію на здійснення клірингової діяльності, створюючи поле для конкуренції. Український ринок буде відкритий для іноземних клірингових установ", - додав він.

Серед інших планів, закріплених в меморандумі, - створення функціональних, технологічних і регуляторних передумов для консолідації існуючих депозитаріїв: Національного депозитарію України (НДУ) та депозитарію державних цінних паперів НБУ, а також поступовий вихід Нацбанку і НКЦПФР з капіталів РЦ і НДУ.

Як уточнив заступник глави Національного банку Олег Чурій, "варіантом А" є обмін Нацбанком своєї частки в РЦ на акції додаткової емісії НДУ, а в майбутньому передачу акцій НДУ в управління Мінфіну.

"Ми готові виконувати взяті на себе зобов'язання, в тому числі в частині виходу з капіталу Розрахункового центру, об'єднання депозитарію Національного банку з НДУ після реалізації всіх необхідних передумов, зокрема можливості ефективного проведення всього спектру монетарних операцій Нацбанком в об'єднаному депозитарії", - зазначив в.о. глави НБУ Яків Смолій.

За його словами, документ закріпив цілі стратегії реформи фінансового сектора в частині трансформації інфраструктури ринків капіталу, принципи функціонування такої інфраструктури та її окремих елементів, а також окреслив кроки, необхідні для її реформування.

Представники НКЦПФР і НБУ вказали, що положення меморандуму були сформовані, зокрема, на підставі звіту консалтингової компанії Oliver Wyman, підготовленого в рамках проекту з модернізації та консолідації пост-трейдингової інфраструктури в Україні за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Передбачається, що за рахунок впровадження кращих стандартів і практик корпоративного управління в НДУ і РЦ буде забезпечено операційну беззбитковість і створені умови для залучення стратегічного інвестора до складу їх акціонерів.

Т.Хромаев нагадав, що держава вже інвестувала в НДУ і РЦ 200-300 млн грн, тому в разі виходу з їх капіталу має забезпечити повернення цих інвестицій, а в базовому варіанті - їх багаторазове збільшення. У той же час, вважає глава НКЦПФР, доцільно залишити у власності держави мінімум 25% Нацдепозитарію.

Він нагадав, що в НДУ вже сформована наглядова рада з незалежними членами, завданням якої є розробка бізнес-плану на 3-5 років, а першим кроком може стати закупівля на тендерній основі нового програмного комплексу для депозитарного обліку, що відповідає міжнародним стандартам, для запуску його в роботу вже в 2018 році.

Відносно законодавчого забезпечення запропонованих змін, Т.Хромаев повідомив про плани вже у вересні-жовтні підготувати відповідний законопроект про зміни до закону "Про депозитарну систему".

Передбачається, що НДУ отримає доступ до системи електронних платежів НБУ для проведення депозитарієм грошових розрахунків за угодами з цінними паперами з метою реалізації принципу "Розрахунки в грошах центрального банку".

Як повідомлялося, 14 жовтня 2013 року набрав чинності діючий закон про депозитарну систему, який передбачає поділ розрахунково-клірингової функції та депозитарного обліку, раніше поєднувані комерційним депозитарієм - ВДЦП - і його конкурентом - підконтрольним державі НДУ. Закон передбачає створення єдиного Центрального депозитарію на базі НДУ, хоча той і поступався ВДЦП за обсягами обслуговуваних активів.

У частині Розрахункового центру закон встановлює, що на першому етапі основним акціонером цієї структури, створюваної у вигляді ПАТ зі статутним капіталом мінімум 100 млн грн, буде Національний банк, частка якого повинна перевищувати 75%, однак згодом, через п'ять років, вона може знизитися до 25% + 1 акція. Іншими акціонерами можуть бути професійні учасники фондового ринку та міжнародні депозитарно-клірингові установи.

Національний банк вирішив створити РЦ на базі ВДЦП. Частка НБУ в РЦ становить 77,7897%, а в НДУ - 25% акцій. Крім того, великими акціонерами Нацдепозитарію є держава - 25%, пенсійний фонд НБУ - 10,979%, державні Ощадбанк і Укрексімбанк - відповідно 25% "мінус" 1 акція і 9,98%.