Вірус Petya атакував різні компанії у Великобританії, Данії, Нідерландах та Іспанії

Комп'ютерний вірус Petya, що поширюється країнами Європи, став причиною збоїв в роботі ряду компаній Великобританії, Данії, Нідерландів, Іспанії та інших європейських країн, повідомляє у вівторок британське видання "Дейлі телеграф".

Серед постраждалих - британський рекламно-комунікаційний холдинг WPP Group, міжнародна юридична фірма DLA Piper, датська транспортна компанія Maersk, ряд іспанських корпорацій.

"Ми говоримо про кібератаку. Вона вплинула на всі підрозділи нашого бізнесу, на батьківщині і за кордоном", - наводять західні ЗМІ слова представника Maersk.

За даними "Дейлі телеграф", також від вірусу Petya постраждали Росія, Україна, Білорусія, Польща, ФРН та Італія.

Також кібератаці піддалися підрозділи американської фармацевтичної компанії Merck & Co.,Inc. Повідомляється про випадки виявлення вірусу в Ізраїлі.