Україна піднялася в рейтингу країн з протидії торгівлі людьми

Україна піднялася в рейтингу країн, які вживають заходів щодо протидії торгівлі людьми, повідомили в посольстві України в США.

"У щорічному звіті щодо протидії торгівлі людьми 2017 рейтинг України покращено шляхом переведення в другу групу", - йдеться в повідомленні на сторінці українського посольства в США в Фейсбук у вівторок ввечері.

Чотири роки поспіль Україна перебувала в наглядовій списку країн другої групи з ризиком зниження рейтингу до групи 3 - країни, яка не відповідає мінімальним стандартам протидії торгівлі людьми і не приймає значних заходів для досягнення цієї мети.

"Скоординована міжвідомча робота і наполеглива щоденна праця причетних відомств дали свій результат цього року. Ми цінуємо те, що наші американські партнери відзначили ці зусилля. В той же час - основним пріоритетом України в цій галузі залишається група 1 згаданого звіту та досягнення відповідних критеріїв!", підкреслили в посольстві.