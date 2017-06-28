Бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу

Бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в середу вранці.

"В результаті ворожих обстрілів за минулу добу жоден український воїн не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку зі стрілецької зброї обстрілювали українські позиції в районі Гнутового і Павлополя. З автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та 82-мм мінометів обстрілювали захисників Мар'їнки. Увечері під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО в районі Широкиного і Лебединського. Увечері бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 82-мм по укріпленнях ЗСУ поблизу Гнутового. Всього на цьому напрямі вчора було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

На донецькому напрямку 6 разів відкривався вогонь по українським воїнам, які тримають оборону на цій ділянці лінії зіткнення. Позиції ЗСУ в передмісті Авдіївки НВФ неодноразово обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зі 120-мм мінометів і зенітної установки противник вдень ​​бив по укріпленнях сил АТО поблизу Луганського. Кілька разів з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських військовослужбовців неподалік Кам'янки. Застосовуючи піхотне озброєння, НВФ також порушували перемир'я в районі Верхньоторецька.

На луганському напрямку до світанку зафіксований лише один ворожий обстріл - в районі селища Жовте з 82-мм мінометів. Увечері було зафіксовано більше половини з усіх обстрілів - 16. Починаючи з 20.00 бойовики інтенсивно обстрілювали відразу кілька ділянок на цій частині фронту. Зокрема, зі 120-мм мінометів вони били по позиціях ЗСУ в районі Кряківки і Новоолександрівки. Там же, а також поблизу Щастя, Кримського та Троїцького, НВФ застосовували міномети калібру 82-мм. У Станиці Луганській, Новозванівці, Валуйському і Попасній бойовики били з різних систем піхотного озброєння. Крім того, з оборонних укріплень сил АТО поблизу Новоолександрівки НВФ вели вогонь з БМП і протитанкового ракетного комплексу.