Манафорт отримав від української Партії регіонів 17 мільйонів доларів

The Washington Post стверджує, що екс-глава передвиборного штабу Трампа отримав з України велику суму. Партія регіонів намагалася "вплинути на політику США щодо України".

Компанія, очолювана Полом Манафортом, колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа, протягом двох років отримала понад 17 мільйонів доларів від Партії регіонів України. Про це в середу, 28 червня, повідомляє газета The Washington Post. Такий висновок міститься в 87-сторінковому документі, в якому також стверджується, що таким чином українська сторона "намагалася вплинути на політику США щодо України". Платежі здійснювалися з 2012 по 2014 роки.

Манафорт, який залишив посаду глави передвиборного штабу Трампа в серпні 2016 року, став фігурантом справи про передбачуване втручання в президентські вибори в США. Американський закон вимагає розсекречення лобіювання від імені урядів зарубіжних країн.

В середині червня повідомлялося, що спецпрокурор США і колишній директор ФБР Роберт Мюллер вивчає фінансові операції зятя Дональда Трампа і його старшого радника - Джареда Кушнера. Крім того, команда Мюллера вивчає ділові операції, які проводили Манафорт, колишній радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, а також Картер Пейдж, який відповідав за консультації з питань зовнішньої політики.