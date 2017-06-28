Події

09:17 28.06.2017

Вірус-вимагач Petya.А дістався Азії

Вірус-вимагач Petya, що поширюється схожим чином зі шкідливим шифрувальником WannaCry і вже вразив комп'ютери підприємств, портових операторів та урядових структур Європи і США, дістався до Азії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

В результаті кібератаки вийшла з ладу система управління вантажопотоком найбільшого в Індії контейнерного порту імені Джавахарлала Неру, оператором якого є A.P. Moller-Maersk, повідомило міністерство транспорту країни. Система не розпізнає приналежність вантажів.

Є ознаки, що вірус починає поширюватися в Китаї, але масштабних збоїв виявлено не було, сказав Чжен Веньбінь, головний фахівець із захисту інформації Qihoo 360 Technology Co.

Експерти вірусної лабораторії ESET у вівторок заявили, що поширення шкідливої ​​програми-здирника Petya почалося з України. Ця ж країна найбільше постраждала від кібератаки, йдеться в звіті. До десятки країн, яких найвідчутніше торкнувся вірус, увійшли також Італія, Ізраїль, Сербія, Угорщина, Румунія, Польща, Аргентина, Чехія і Німеччина.

Про кібератаку повідомили і зарубіжні компанії, в тому числі британська рекламна група WPP, іспанське представництво однієї з найбільших в світі юридичних компаній DLA Piper та харчовий гігант Mondelez. У числі постраждалих також французький виробник будівельних матеріалів Cie. de Saint-Gobain, фармакологічна компанія Merck & Co. в США і неназвана норвезька компанія - її повідомлення цитують спецслужби.

Виконавчий директор Європолу Роб Вейнрайт заявив, що агентство в терміновому порядку розглядає всі повідомлення про нову кібератаку.

Експерти вважають, що шкідлива програма використовує ті ж уразливості, що і вірус WannaCry, що вивів з ладу тисячі серверів по всьому світу в минулому місяці.

"Схоже, що це різновид шкідливого програмного забезпечення, яке з'явилося в минулому році", - заявив "Бі-бі-сі" фахівець в області комп'ютерної безпеки професор Алан Вудворд.

Представник фірми Recorded Future, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, розповів "Бі-бі-сі", що за останні 12 місяців на багатьох форумах бачив шкідливу програму, виставлену на продаж всього за $ 28.

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