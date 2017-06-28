Події

11:51 28.06.2017

ПАРЄ у черговий раз закликає Білорусь скасувати смертну кару і призупинити будівництво БілАЕС

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію щодо Білорусі, в якій закликала білоруську владу скасувати в країні смертну кару і призупинити будівництво Білоруської АЕС.

"За останні п'ять років після прийняття попередньої резолюції білоруська влада продемонстрували відкритість і відданість діалогу з Радою Європи, Європейським союзом, ОБСЄ і ООН. Асамблея глибоко шкодує, що ця позитивна тенденція була підірвана нещодавньою ескалацією переслідування демонстрантів в лютому і березні 2017 року", - йдеться в резолюції ПАРЄ.

У документі відзначають позитивні зміни в республіці, зокрема, "звільнення всіх політичних в'язнів і присутність двох опозиційних представників у парламенті, а також затвердження урядом першого національного плану дій у сфері прав людини в Білорусі на 2016-2020 роки".

"Тим не менш, Асамблея висловлює жаль у зв'язку з відсутністю політичної волі для впровадження неодноразових рекомендацій ПАРЄ і численних міжнародних і регіональних правозахисних організацій щодо приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами у сфері демократії, верховенства права і прав людини", - зазначено в резолюції.

Зокрема, ПАРЄ закликає владу Білорусі гарантувати права громадян на мирні зібрання, усунути перешкоди для реєстрації політичних партій і незалежних організацій, забезпечити повагу свободи висловлення думок.

Крім того, в Асамблеї в черговий раз закликали "проявити справжню політичну волю щодо питання про смертну кару". У ПАРЄ пропонують негайно ввести мораторій на смертну кару з можливим її подальшим скасуванням. Також там вважають за необхідне заохочувати громадські дискусії на тему скасування смертної кари.

Також в резолюції ПАРЄ міститься заклик припинити будівництво Білоруської АЕС "через численні порушення, відсутність поваги до міжнародних стандартів ядерної безпеки". "Найгіршим у проекті АЕС в Островці був вибір нестійкої ділянки для його будівництва", - наголошується в документі.

Воночас у резолюції акцентується увага на необхідності співпраці та підтримки європейською спільнотою політичних реформ у сфері демократії в Білорусі.

"Залежно від прогресу в діалозі між Білоруссю і Європейським союзом, розглянемо можливість скасування всіх санкцій проти Білорусі, лібералізації візового режиму і сприяння зміцненню відносин зі Світовою організацією торгівлі", - зазначено в документі.

На завершення в Асамблеї висловили жаль з приводу того, що через застосування в Білорусі смертної кари республіка не може повернути собі статус спецзапрошеного в ПАРЄ.

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