ЄНП виключила Аграмунта зі своєї групи в ПАРЄ

Політична група Європейської народної партії (ЄНП) у Парламентській Асамблеї Ради Європи на зустрічі в середу більшістю голосів прийняла рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Педро Аграмунта, повідомляє інтернет-видання "Європейська правда".

За інформацією видання, за виключення проголосувала більшість присутніх депутатів.

Ініціатором відставки є Бюро ЄНП. "Членам групи повідомили про листування глави групи Акселя Фішера з президентом ПАРЄ, під час якого останній заявив, що вважає незаконними рішення групи ЄНП", - пише видання.

Виключення депутата з групи - крайній захід, що застосовується досить рідко і лише у разі жорсткого конфлікту. В історії Асамблеї ще не було випадку, коли політична група виключала зі свого складу чинного президента ПАРЄ. Раніше Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення про внесення змін до власного регламенту, дозволивши усунути з посади президента П.Аграмунта.

Воночас, як написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка в складі української делегації перебуває на сесії ПАРЄ, незважаючи на втрату довіри з боку членів ПАРЄ, П.Аграмунт досі має підтримку кількох колег в Асамблеї .

"Досі в ПАРЄ є політики, які закликають всіх нас згадати про головний принцип солідарності і бути солідарними з президентом ПАРЄ, не ображати його ... Я хочу бути солідарною з Україною, з принципом поваги до незалежності та суверенітету країн - членів РЄ, прав людини, поваги до виконання резолюцій ПАРЄ", - написала вона, додавши: "Якщо політик втратив довіру - він має піти, а не тягнути за собою на дно свою партію, структуру, яку він представляє".

Парламентська асамблея Ради Європи не голосуватиме за відставку свого президента П.Аграмунта цього сесійного тижня, а відкладе розгляд питання до осені.