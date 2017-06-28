Столтенберг назвав пропорційним розміщення 4 тис. військових у країнах Балтії і Польщі

Дії НАТО в країнах Балтії і Польщі мають оборонний характер, заявив у середу генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Десь близько 4 тис. військових загалом (перебувають у цих країнах у рамках плану з посилення присутності НАТО, - ІФ). Крім того, є національні Збройні сили і сили США, присутні в рамках двосторонніх договорів в Польщі і деяких інших країнах ", - заявив він на прес-конференції в Брюсселі.

"Те, що робить НАТО, має оборонний характер і є пропорційним десяткам тисяч російських військових, яких ми бачимо по той бік кордону. І я думаю, що те, що ми робимо в країнах Балтії і Польщі - це пропорційна відповідь", - зазначив Є. Столтенберг.