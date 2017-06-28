Понад тисячу звернень про втручання в роботу мереж надійшло до Департаменту кіберполіції за добу

За останню добу до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло понад 1000 повідомлень про незаконне втручання в роботу комп'ютерних мереж, повідомляє спікер Нацполіціі Ярослав Тракало.

"З них офіційно із заявами до поліції звернулися 43 компанії. Решта зверталися за консультаціями, які працівники кіберполіції надавали в цілодобовому режимі. З цією метою створено штаб, який в режимі реального часу надає консультації щодо того, як уникнути інфікування вірусом", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу вдень.

За даними Я.Тракала, наразі вже розпочато 23 кримінальних провадження за фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальні системи як державних, так і приватних установ, організацій, підприємств (ст. 361 КК). Ще за 47 фактами вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Усі працівники кіберполіції перебувають на найважливіших об'єктах державної інфраструктури, де спільно з працівниками СБУ та Державної служби спецзв'язку та захисту інформації вживають заходів із локалізації шкідливого програмного забезпечення. Наразі кіберполіція спільно з провідними фахівцями у сфері кібербезпеки докладають усіх зусиль для створення декриптора для розшифровки файлів, закодованних шкідливим програмним забезпеченням", - написав він.