Юрій Луценко готує нове подання про зняття недоторканності з нардепа

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляє, що нині йде робота над підготовкою чергового подання на зняття депутатської недоторканності з парламентарія з розрахунком на його розгляд Верховною Радою до кінця поточної сесії.

"В день Конституції (28 червня - ІФ) працюємо над черговим поданням про зняття депутатської недоторканності з народного депутата. Рахуємо дні, щоб укластися в процедуру до канікул ВР", - написав Ю.Луценко у своїй сторінці в Фейсбук в середу.

При цьому генпрокурор не уточнив, щодо якого парламентарія готується подання.

Разом з тим, він висловив надію, що депутати його підтримають.

"Сподіваюся, що більшість депутатів знайде можливість позитивно проголосувати на комітеті і в залі, щоб правоохоронці мали можливість встановлення істини", - написав Ю. Луценко.

При цьому він висловив переконання, що "краще було б внести на розгляд ВР поправку до Конституції про скасування феодальної, по суті своїй, норми про депутатську недоторканність. Тим більше, що Конституційний суд уже погодив текст змін".

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останній пленарний тиждень поточної 6-й сесії 8-го скликання відбудеться з 11 по 14 липня.