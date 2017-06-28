Бойовики 11 раз обстріляли українські позиції з початку доби на Донбасі, у ЗСУ без втрат

Станом на 18.00 середи штаб антитерористичної операції зафіксував 11 збройних провокацій бойовиків уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі, при чому майже половина з них характеризується застосуванням мінометів різних калібрів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Не дивлячись на оголошене днями так зване "хлібне перемир'я", ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Протягом сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування не тільки продовжували застосовувати зброю проти українських воїнів, але і в черговий раз обстріляли житловий квартал одного з прифронтових населених пунктів. Станом на цю годину штабом операції зафіксовано 11 ворожих збройних провокацій уздовж всієї лінії зіткнення ... Незважаючи на ворожі обстріли, втрат серед українських військовослужбовців сьогодні не було ", - йдеться у зведенні за станом на 18.00 середи, оприлюдненою на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Фейсбук.

Так на приморському напрямку ще вночі бойовики, використовуючи 120-мм міномети і протитанкові гранатомети, зробили обстріл невисокої інтенсивності позицій ЗСУ в районі Лебединського. Вранці з мінометів калібру 82 мм вони били по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Гнутове. А вже після обіду незаконні збройні формування з таких же мінометів випустили понад півдесятка мін по позиціях ЗСУ у Красногорівки. Обстріл противник вів з західних околиць тимчасово окупованого Донецька.

"У той же час загарбники вдарили з міномета калібру 120 мм по житловому кварталу Красногорівки. На щастя, в результаті прильоту ворожої міни ніхто з місцевих жителів не постраждав", - повідомили в прес-ценрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку бандформування відкривали вогонь двічі: спочатку, ще до світанку, з великокаліберних кулеметів обстріляли один з опорних пунктів ЗСУ в південному передмісті Авдіївки і вже в другій половині дня з мінометів калібру 120 і 82 мм відкривали вогонь поблизу Кам'янки.

На луганському напрямку в середу зафіксовано найбільше ворожих обстрілів українських позицій. Зокрема, під вогонь з 82-мм мінометів і озброєння БМП бойовиків потрапили оборонні укріплення українських військових поблизу Кримського. Крім того, в районі Кримського, а також Старого Айдара і Новотошківського підрозділи бойовиків обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів різних модифікацій. Зі стрілецької зброї вони відкривали вогонь неподалік н.п. Шарів Кут.