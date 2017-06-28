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19:30 28.06.2017

Постпреди країн ЄС схвалили домовленості по тимчасовим автономним торговим заходам для України

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив у середу угоду, досягнуту між мальтійським головуванням Ради ЄС і Європарламентом по тимчасовим автономним торговим заходам для України, повідомила прес-служба ради.

"Ці заходи - жест відчутної політичної та економічної підтримки України з нашого боку. З огляду на складну ситуацію, з якою тепер стикається Україна, ми сподіваємося на якнайшвидше здійснення цього регламенту", - наводяться в комюніке слова міністра економіки, інвестицій та малого бізнесу Мальти Крістіана Кардона.

Як пояснюють в Брюсселі, це пропозиція спрямована "на поліпшення доступу українських експортерів на ринок ЄС з урахуванням складної економічної ситуації та економічних реформ, розпочатих Україною".

Тим самим доповнюються положення про торгівлю, вже введені відповідно до угоди про асоціацію між ЄС і Україною, підписаної в 2014 році. Ці положення були тимчасово застосовані з 1 січня 2016 року, нагадується в документі.

Йдеться про "додаткові річні імпортні квоти за нульовим тарифом" для ряду сільськогосподарських продуктів, перелік яких дається в комюніке. Ці заходи розраховано на три роки.

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