Помер автор серії книг про ведмежа Паддінгтона

Британський письменник Майкл Бонд помер на 92-му році життя в Лондоні, повідомляє в середу газета "Дейлі телеграф".

М.Бонд широко відомий як автор серії дитячих книг про ведмежа Паддінгтона, першу книгу про якого він написав у 1958 році.

"З великим жалем ми повідомляємо, що творець улюбленого персонажа британських дітей - ведмедика Паддінгтона - Майкл Бонд помер у себе вдома вчора у віці 91 року після нетривалої хвороби", - йдеться в поширеній у середу заяві видавничої компанії HarperCollins.

За словами близьких письменника, М.Бонд продовжував писати до останніх днів свого життя.

"Це було справжнім везінням для всього світу мати таку людину ... Його герой Паддінгтон став таким справжнім для нас усіх, він і зараз є частиною нашої сім'ї. Прекрасно, що він залишив таку спадщину у вигляді його книг, Паддінгтон буде завжди з нами", - наводить видання "Гардіан" слова дочки М.Бонда Карен Дженкель.

Всього за своє життя письменник написав понад 150 книг, серед яких - серія оповідань про морську свинку на ім'я Ольга та Польгуй. У 1997 році Майкл Бонд був нагороджений Орденом Британської Імперії.