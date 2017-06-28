В Донецькій області можливі провокації і теракти

Близько 15.00 середи, 28 червня, незаконні збройні формування ОРДО зробили обстріл житлових кварталів населеного пункту Красногорівка Донецької області, повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю і координації.

"Один з боєприпасів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від будівлі Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. На щастя, в цей час людей в школі не було. Українська сторона засуджує дії НВФ ОРДО щодо обстрілу населених пунктів, які ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення", - йдеться в повідомленні Української сторони СЦКК, розміщеному на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Крім того, українська сторона СЦКК вважає ймовірними провокації в населених пунктах Донецької області з боку бойовиків.

"Українська сторона СЦКК також застерігає, що НВФ ОРДО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Донецькому напрямку, як на території підконтрольній уряду України, так і на території ОРДО, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати і звинуватити в цьому Збройні сили України, з тим, щоб зірвати перемир'я, оголошене на період збору врожаю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в середу вдень бойовики незаконних збройних формувань здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм житлового кварталу міста районного значення в Мар'їнському районі Донецької області Красногорівка, повідомив спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович.