Бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО знову ускладнилася. Бойовики продовжують грубо порушувати домовленості щодо дотримання перемир'я. Упродовж минулої доби вони 35 разів відкривали вогонь по українських силах. При здійсненні половини з цих збройних провокацій противник застосовував міномети різних калібрів, один раз - ствольну артилерію. Незмінною залишається тенденція активізації незаконних збройних формувань в темний час доби. Крім того, окупанти вчора в черговий раз обстріляли житловий квартал одного з прифронтових населених пунктів", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Приморському напрямку зафіксовано 9 порушення режиму припинення вогню. Позиції в околицях Лебединського, Водяного, Павлополя, Гнутового, Красногорівки і Мар'їнки бойовики обстрілювали з мінометів і піхотного озброєння, поблизу Тарамчука і Талаківки бойовики вели вогонь з гранатометів.

"Нагадаємо, що саме на цьому ж напрямку загарбники вчора вдень з міномета калібру 120 мм обстріляли житловий квартал Красногорівки. На щастя, в результаті цього обстрілу ніхто з місцевих жителів не постраждав", - відзначають в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 11 провокацій з боку НВФ. Бойовики обстрілювали околиці Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів і стрілецької зброї, околиці Кам'янки і Новоселівки Другої - з мінометів і піхотного озброєння, протитанкового ракетного корпусу і зенітної установки, позиції в районі Луганського і Верхньоторецька - з мінометів. На Луганському напрямку зафіксовано 15 випадків порушення перемир'я.

"Знову відзначається відносне загострення в районі Бахмутськой траси, де окупанти ввечері протягом кількох годин щільним вогнем зі 120 мм і 82 мм мінометів, а також з менш потужного озброєння, накривали наші позиції поблизу Кримського. Також з мінометів бандити били неподалік Трьохізбьонки і Щастя. Крім того, протягом доби бойовики порушували умови перемир'я в районі н.п. Старий Айдар, Новотошківське, Шарів Кут і Валуйське",- йдеться в повідомленні.