Події

08:22 29.06.2017

Італія погрожує закрити порти для представників некомерційних організацій, які рятують нелегалів в море

Влада Італії погрожує закриттям портів для суден неурядових організацій, які займаються порятунком іммігрантів в прибережних водах Лівії, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на члена Європейської комісії з питань внутрішніх справ Дімітріса Аврамопулоса.

"Італія права, коли говорить, що ситуація в центральному Середземномор'ї нестерпна", - заявив Д.Аврамопулос, додавши, що члени ЄС погодилися з цим і висловили готовність збільшити фінансову підтримку Італії для врегулювання ситуації з іммігрантами.

Дане питання на зустрічі з Д.Аврамопулосом підняв представник Італії в ЄС Мауріціо Массарі. Він нагадав, що шість різних кораблів останніми днями висадили на італійський берег понад 10 тис. мігрантів.

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