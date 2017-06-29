Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою запрацює 1 серпня 2017 року відповідно до урядової ноти Канади українському посольству, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Канада зробила свій подарунок нам до Дня Конституції: ми отримали урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угоди про вільну торгівлю. У нас подвійне відчуття: фініш і старт - два в одному. Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це і початок набагато більш значущого етапу: час наповнювати цю Угоду життям - контрактами, робочими місцями і інвестиціями ", - написав Шевченко на своїй сторінці в Фейсбук.

Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада України ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.

"Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку (Канади - ІФ) з задоволенням інформує Посольство України в Канаді про завершення внутрішніх процедур Канади, необхідних для набрання Угодою чинності", - йдеться в тексті ноти, опублікованій українським посольством.

Згідно з повідомленням, Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, що експортуються до Канади, для канадських товарів відразу скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт виросте до 98%.

Крім того, Угода взаємно відкриває ринки державних закупівель.

Окремі розділи Угоди захищають електронну комерцію і інтелектуальну власність.

"Протягом минулого року Канада і Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угоду про оборонну співпрацю. Канада також продовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні", - зазначається в повідомленні, поширеному прес-службою посольства.