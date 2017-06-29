Події

08:39 29.06.2017

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою запрацює 1 серпня

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою запрацює 1 серпня 2017 року відповідно до урядової ноти Канади українському посольству, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Канада зробила свій подарунок нам до Дня Конституції: ми отримали урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угоди про вільну торгівлю. У нас подвійне відчуття: фініш і старт - два в одному. Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це і початок набагато більш значущого етапу: час наповнювати цю Угоду життям - контрактами, робочими місцями і інвестиціями ", - написав Шевченко на своїй сторінці в Фейсбук.

Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада України ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.

"Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку (Канади - ІФ) з задоволенням інформує Посольство України в Канаді про завершення внутрішніх процедур Канади, необхідних для набрання Угодою чинності", - йдеться в тексті ноти, опублікованій українським посольством.

Згідно з повідомленням, Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, що експортуються до Канади, для канадських товарів відразу скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт виросте до 98%.

Крім того, Угода взаємно відкриває ринки державних закупівель.

Окремі розділи Угоди захищають електронну комерцію і інтелектуальну власність.

"Протягом минулого року Канада і Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угоду про оборонну співпрацю. Канада також продовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні", - зазначається в повідомленні, поширеному прес-службою посольства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення

В Донецькій області можливі провокації і теракти

Постпреди країн ЄС схвалили домовленості по тимчасовим автономним торговим заходам для України

Бойовики 11 раз обстріляли українські позиції з початку доби на Донбасі, у ЗСУ без втрат

Порошенко привітав продовження ЄС санкцій проти РФ: ціна неоімперських амбіцій зростає

ОСТАННЄ

Постанову Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ опубліковано у віснику Євросоюзу

Гроші не були основним мотивом глобальної кібератаки

Новим генсеком ОБСЄ може стати швейцарський дипломат

Крадій ліфтового обладнання засуджений до 3,5 років позбавлення волі в Харкові

Італія погрожує закрити порти для представників некомерційних організацій, які рятують нелегалів в море

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спортивные костюмы купить
РЕКЛАМА