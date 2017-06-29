Помер екс-соліст гурту "Іванушки International" Олег Яковлєв

Помер екс-соліст групи "Іванушки International" Олег Яковлєв. Про це повідомила його цивільна дружина Олександра Куцевол. Музикант помер в московській лікарні у віці 47 років.

"Сьогодні о 7:05 Герасимчука головного Чоловіка мого життя, мого Ангела, мого Щастя .... Як же я тепер без тебе? .. Лети, Олег! Я завжди з тобою", - написала вона в своєму Instagram.

Олег Яковлєв був госпіталізований в столичну лікарню з двобічною пневмонією кілька днів тому. Напередодні телеканал РЕН з посиланням на піар-менеджера Яковлєва повідомляв, що його стан оцінюється як важкий. Співака підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Олег Яковлєв став солістом "Иванушек International" в 1998 році, після того як групу покинув Ігор Сорін. У 2013 році він офіційно закінчив виступати в групі.