Події

10:23 29.06.2017

Понад 37 тис. людей пройшли через КПВВ на Донбасі в середу

Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО в середу, був дещо більшим порівняно з попереднім днем, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Загалом через КПВВ прослідували понад 37 тис. осіб і 5,2 тис. транспортних засобів", - йдеться в інформації, оприлюдненій у четвер вранці на сторінці Держприкордонслужби України в соцмережі Facebook.

Натомість у четвер вранці на в'їзд і виїзд у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування перебували трохи більше 400 транспортних засобів. Зокрема, на КПВВ "Майорське" - 90 на в'їзд і 30 на виїзд; КПВВ "Мар'їнка" - 90/80; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 35/10.

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