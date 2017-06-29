Україна підписала угоду про умови об'єднання енергосистеми з мережею континентальної Європи

Глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук підписав угоду про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, повідомила прес-служба українського системного оператора.

За її даними, угоду було підписано 28 червня в Брюсселі під час проведення асамблеї ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів передання електроенергії). За процедурою угоду також мають підписати Moldelectrica та всі системні оператори, що входять до складу регіональної групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

Документ складається з трьох основних частин: каталогу вимог (безумовне виконання яких необхідне для прийняття рішення про об'єднання енергосистем); переліку необхідних додаткових досліджень; дорожньої карти.

"Підписання угоди - дійсно історична подія, адже вона є відправною точкою для початку інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до європейського об'єднання", - наводяться в повідомленні слова В.Ковальчука.

В "Укренерго" зазначають, що хоча технічно робота в паралельному режимі з ENTSO-E і поточна аналогічна робота з РФ, Білоруссю і Молдовою є схожими процесами, в їх основу покладено зовсім різні економічні моделі. Зокрема, синхронізація з ENTSO-E потребує не лише виконання цілої низки складних технологічних заходів, але й перебудови всього ринку електроенергії в країні і переведення його на інші ринкові механізми, коли будь-який споживач в Україні зможе імпортувати електроенергію з будь-якої країни ЄС, а будь-який виробник електроенергії - експортувати її кінцевому споживачеві в Європі.

"Тому синхронізація з ENTSO-E неможлива без повноцінного впровадження нової моделі ринку електроенергії відповідно до вимог третього енергетичного пакета", - наголошують в "Укренерго".

За даними прес-служби, В.Ковальчук також зустрівся з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Делегація України представила детальний план майбутньої інтеграції ОЕС України в європейську енергосистему. Сторони також обговорили подальший алгоритм дій із синхронізації енергосистем і впровадження нової моделі ринку.

Як повідомлялося, "Укренерго" на сьогодні оцінює технологічну готовність ОЕС України із приєднання до ENTSO-E у 15%, а рівень імплементації та гармонізації українського законодавства з європейськими нормами - у 5% за наявного ступеня інтегрованості систем у 10%. Доведення цих умов до рівня 99-100% заплановано через п'ять років.

З урахуванням цього наявний технічний можливий обсяг обміну потужності між ОЕС України з ENTSO-E заплановано збільшити з 885 МВт до 2200 МВт через п'ять років і до 4000 МВт - через 10 років.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) створена в липні 2009 року, вона об'єднала шість наявних на той час галузевих асоціацій: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA, до яких належать 42 національні енергетичні компанії Європи.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, що перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.