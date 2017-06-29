Аласанія: На НТКУ чекають санкції за "незабезпечення участі в Євробаченні" Самойлової

Щодо Національної суспільної телекомпанії України (НТКУ) будуть застосовані штрафні санкції через незабезпечення участі у проведеному в Києві міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017" учасниці від Російської Федерації Юлії Самойлової.

"Ранок почався з не дуже приємних новин для UA: PBC (англ. National Public Broadcasting Company of Ukraine, укр. Національна суспільна телекомпанія України - ІФ). Схоже, на нас таки чекають санкції за "незабезпечення участі в Євробаченні 2017 учасниці від РФ Юлії Самойлової". І в мене є великий сумнів, що держава в особі СБУ захоче розділити з UA: PBC цю колізію", - написав у четвер вранці голова НТКУ Зураб Аласанія.

При цьому З.Аласанія повідомив, що за наявною у нього інформацією, Європейська спілка радіомовлення і телебачення (ЄСРТ) (англ. European Broadcasting Union, EBU) готує свій окремий позов, "караючи UA: PBC з політичних причин".

Як повідомлялося, Росія обрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Юлію Самойлову з піснею "Flame is Burning".

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на 3 роки в'їзду до країни Ю. Самойлової як особу, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

У Європейській мовній спілці (EBU) висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб всі конкурсанти змогли взяти у ньому участь.

Пізніше глава референс-групи "Євробачення" Франк-Дітер Фрайлінг заявив, що до України і Росії слід застосувати санкції за порушення статуту міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" аж до відсторонення на три роки. Представник EBU підкреслив, що порушення статуту конкурсу було і з боку Росії, оскільки її представники не брали участі у всіх обов'язкових заходах перед конкурсом.

Як повідомлялося, 23 червня З.Аласанія повідомив, що Національна громадська телекомпанія України з'ясовує причини ініціювання процедури арешту Женевським управлінням примусового стягнення заборгованості EUR15 млн, наданих Україною Європейській мовній спілці у вигляді гарантії належного проведення Євробачення, повідомляється в прес-релізі телекомпанії.

"Ми найняли юридичну фірму зі Швейцарії, оскільки потрібно з'ясувати всі обставини справи і визначити порядок застосування процедури накладення арешту відповідно до швейцарського законодавства", - сказав він.

Згідно з повідомленням, у своєму офіційному листі до Європейського мовного союзу (ЕВU), це управління не вказало підстави накладення арешту та ініціатора цієї процедури.