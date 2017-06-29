Фондовий ринок України простоює через НДУ і РЦ, що постраждали від кібератаки

Український фондовий ринок фактично припинив роботу в очікуванні відновлення роботи основних інститутів депозитарно-клірингової системи - Національного депозитарію України (НДУ) і "Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ, обидва - Київ), які 27 червня стали жертвою масштабної вірусної кібератаки.

"Початок торгів на Фондовій біржі ПФТС відкладено до відновлення роботи клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів України", - йдеться в повідомленні біржі ПФТС.

"Старт торгів на фондовому ринку Української біржі відкладено до відновлення розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів", - зазначає інша "Українська біржа", яка, як і ПФТС, не постраждала від кібератаки, але не може оформити 27 нещодавніх угод через збій у роботі НДУ та РЦ.

Найбільша за обігом біржа "Перспектива", що також постраждала від вірусу, наразі ще не відновила роботу.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники фондового ринку, через збій у роботі НДУ і РЦ, зумовлений кібератакою, простоює і позабіржовий ринок.

Нацдепозитарій на своєму сайті заявив, що "про час відкриття операційного дня буде повідомлено пізніше, сервіс "Кабінет клієнта" для відправки звітності розпочне свою роботу в другій половині дня".

Поінформоване джерело сказало агентству, що відновлення роботи приблизно о 16:00 у четвер станом на полудень видається оптимістичним сценарієм.

Як повідомлялося, такий масштабний збій у роботі фондового ринку України через кібератаки є першим в його історії.