H&M планує у 2018 р. вийти на ринок України

Міжнародний рітейлер Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за обсягом у Європі мережі магазинів одягу, планує в 2018 році відкрити в Україні перші магазини в Україні.

"Відкриття перших магазинів H&M в Уругваї та Україні заплановано в 2018 році", - йдеться в піврічному звіті компанії, розміщеному в четвер на її веб-сайті.

Як повідомлялося, в 2017 році H&M планує вийти на ринки Колумбії, В'єтнаму, Ісландії та Грузії.

Перший магазин H&M у Казахстані відкрився в середині березня. Крім того, в першій половині 2017 року компанія розраховує відкрити онлайн-магазини в Туреччині, Тайвані, Гонконзі, Макао, Сінгапурі і Малайзії.

Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki,&Other Stories і Weekday.