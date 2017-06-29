Повторної кібератаки на урядовий портал немає

Повторної кібератаки на урядовий портал не було, повідомляється на сторінці "Урядовий портал" в соцмережі Facebook у четвер із посиланням на міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнка.

"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи. Зараз він уже працює в штатному режимі. Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ (секретаріату Кабміну - ІФ)", - сказав О.Саєнко.

У свою чергу менеджер з інформації та інформаційних технологій у Раді підприємців при Кабміні Іван Бердецький заявляє, що доступ до мережі знову з'явився о 16:50. "Чи була це знову саме хакерська атака, чи загроза, і "айтішники" КМУ спрацювали на попередження - мені не відомо. Але факт відсутності доступу до мережі і до сайта Урядового порталу був. Наразі доступ є", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

І.Бердецький також зазначив, що Рада підприємців працює у штатному режимі.

Нині урядовий портал (офіційною сайт Кабміну) працює у звичайному режимі.

Як повідомлялося, раніше в четвер І.Бердецький написав у Facebook, зазначивши своє місцезнаходження в Кабміні: "Хакерська атака номер два. Знову все вирублено".

При цьому раніше в четвер у Кабміні заявили, що хакерську атаку на корпоративні мережі та мережі органів української влади зупинено, ситуація перебуває під повним контролем фахівців із кібербезпеки, які працюють над відновленням втрачених даних.

У вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міськдержадміністрації, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинення їхніх операцій.