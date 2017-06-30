Події

07:40 30.06.2017

У США вступив в силу імміграційній указ Трампа

У США в четвер вступив в силу імміграційній указ президента Дональда Трампа, Який досі був заблокований за рішенням судів, сообщает CNN.

90-денна заборона на в'їзд в США почала діяти для громадян шести країн - Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Проте, згідно з уточненням Верховного суду, обмеження не повинні стосуватись тих, у кого в США є блізькі родичі, бізнес, дійсна віза або громадянство, а такоже тих, хто навчався або навчається в країні. Крім того, почала діяти 120-денна заборона на прийом біженців.

У понеділок Верховний суд США погодівся розглянути апеляцію на блокування указу (в жовтні цього року), а поки що деякі його положення набули законної сили. Нові правила почали діяти через 72 години після рішення суду, о 20:00 (3:00 за Києвом).

Верховний суд дав хід другій, більш м'якій версії імміграційного указу Трампа. Як і перша, підпісана в січні, вона була заблокована рішенням відразу декількох судів, які визнали розпорядження президента незаконним.

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