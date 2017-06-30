Події

09:38 30.06.2017

ОБСЄ евакуювали свій офіс із Попасної після обстрілу бойовиків

Співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс у м. Попасній Луганської області після обстрілу з боку незаконних збройних формувань, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю з посиланням на українську сторону в Спільному центрі координації і контролю (СЦКК).

"Вночі 29 червня 2017 року НЗФ ОРЛО обстріляли представництво спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розташоване в місті Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82-мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю. Постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК вважають, що такими діями бойовики намагаються залякати представників місії ОБСЄ та змусити їх припинити свою роботу на луганському напрямку.

В українській стороні СЦКК також категорично засуджують такі дії НЗФ ОРЛО і кваліфікують їх як грубе порушення досягнутих раніше угод.

Як повідомлялося, бойовики за минулу добу 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще шестеро дістало поранень і бойових травмувань. Зокрема, в районі Попасної бойовики пізно ввечері випустили кілька мін із 82-мм мінометів, також застосовували зенітну установку і стрілецьку зброю.

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