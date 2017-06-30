Події

09:56 30.06.2017

Радіаційна обстановка в Чорнобильській зоні через пожежу не змінилася

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС і на прилеглих територіях погіршення радіаційної обстановки через виниклу в четвер пожежу не зафіксовано, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

"У зоні відчуження та на прилеглих територіях нині погіршення радіаційної обстановки не спостерігається. Радіаційна ситуація перебуває під контролем", - інформує відомство в п'ятницю.

За даними Мінекології, з огляду на радіологічну значимість пожежі на території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією. В оперативному режимі аналізуються дані щодо потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (ПЕД) та вмісту радіонуклідів у повітрі в районі пожежі. Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання в районі пожежі суттєво не змінилася, коливання поточних значень перебувають у звичних для кожного пункту межах.

Нині триває пожежа на площі близько 25 га в Луб’янському лісництві.

Враховуючи, що район пожежі розташований поблизу району з високими рівнями радіоактивного забруднення, особовому складу рекомендоване обов'язкове використання засобів захисту органів дихання.

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Інтерфакс-Україна
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