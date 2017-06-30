Події

11:40 30.06.2017

НАБУ і ФБР ще два роки співпрацюватимуть у сфері розслідування корупційних злочинів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США (відділ боротьби з міжнародною корупцією) підписали меморандум про співпрацю протягом двох років у сфері розслідування міжнародного відмивання коштів, хабарництва та корупції.

Як повідомила в четвер прес-служба НАБУ, меморандум про взаєморозуміння між НАБУ і ФБР 29 червня підписали директор Бюро Артем Ситник і начальник відділу кримінального підрозділу ФБР Метью Мун.

"Цей меморандум є продовженням співпраці, започаткованої торік, коли в червні 2016 року відомства домовились про допомогу один одному. Завдяки співпраці ФБР і НАБУ співробітники управління спецоперацій Бюро мали можливість пройти тренування навичок володіння зброєю в умовах фізичних та психічних навантажень, швидкості та влучності стрільби, тактичної підготовки, ідентифікації реальної цілі, визначення потенційної загрози, ухвалення грамотних тактичних рішень у стресових ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з лютого 2016 року в НАБУ постійно перебуває представник ФБР, який разом із детективами працює над виконанням міжнародних доручень і контролює їх проходження через компетентні органи США.

У рамках нового меморандуму між НАБУ і ФБР сторони обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання і реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Площа пожежі в Чорнобильській зоні скоротилася до 8 га, радіаційний фон у нормі

На вул. Протасів Яр у Києві буде обмежено рух транспорту

Площу пожежі в Чорнобильській зоні вдалося скоротити вдвічі

Глава Мінфіну очкує 1 липня звіту Rothschіld для оцінки екс-акціонерів ПриватБанку Коломойського і Боголюбова

Вода в карпатських річках підніметься в п'ятницю, є загроза сходження селів

ОСТАННЄ

Данилюк вважає кібератаку форс-мажором для подання звітності

Радіаційна обстановка в Чорнобильській зоні через пожежу не змінилася

ОБСЄ евакуювали свій офіс із Попасної після обстрілу бойовиків

В Одеській області поліцейські затримали керівника лісгоспу та посадових осіб Держаудитслужби на хабарі

Більше 800 населених пунктів в 10 областях залишилися без світла через негоду

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4606.html
РЕКЛАМА